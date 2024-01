Um dos Santos mais populares no mundo, São Sebastião, será celebrado no próximo sábado (dia 20), em pelo menos 10 cidades da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, como Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Volta Redonda.

O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, presidirá a celebração na Comunidade São Sebastião, em Mendes (Santa Missa às 9 horas) e na Comunidade São Sebastião, em Visconde de Mauá (Santa Missa às 19 horas).

Conheça a história de São Sebastião

Padroeiro popularmente conhecido contra a peste, a fome e a guerra, nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C., São Sebastião viu sua família mudar-se para Milão, na Itália, quando ainda era criança. Cresceu e estudou naquela região, decidindo, posteriormente, seguir a carreira militar, trilhando os passos de seu pai.

São Sebastião, um soldado romano, enfrentou o martírio por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é conhecida através das atas romanas que documentam sua condenação e sofrimento extremo. Nestes registros de martírio cristão, os escribas detalhavam escassamente a vida do mártir, focando-se principalmente em descrever minuciosamente as torturas e angústias infligidas a eles antes do último suspiro. Tais relatos eram expostos ao público nas cidades com o intuito de dissuadir a adesão ao cristianismo.

Confira o horário das celebrações

Paróquia São Sebastião, em Barra Mansa (Santa Missa às 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12h30, 15 horas e 19 horas)

Paróquia São Sebastião, em Volta Redonda (Santa Missa às 07 horas, 9 horas e 19 horas)

Comunidade São Sebastião, Paróquia São Paulo Apóstolo, Volta Redonda (Santa Missa às 9 horas e 18 horas)

Comunidade São Sebastião, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Pinheiral (Santa Missa às 19 horas)

Paróquia São Sebastião, Resende (Santa Missa às 19 horas)

Comunidade São Sebastião, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Quatis (Santa Missa às 16 horas)

Comunidade São Sebastião, Paróquia Catedral Senhora Sant’Ana, em Barra do Piraí (Santa Missa às 9 horas e 17 horas)

Comunidade São Sebastião, Paróquia Santa Teresinha, Barra do Piraí (Procissão às 18 horas seguida de Santa Missa)

Comunidade São Sebastião, Caiçara, Paróquia Senhora Sant’Ana, Piraí (Dia 19: Santa Missa às 19 horas)

Comunidade São Sebastião, Palmeira da Serra, Paróquia São João Batista, Engenheiro Paulo de Frontin (Santa Missa às 16 horas)

Comunidade São Sebastião, Paróquia Santa Cruz, Mendes (Santa Missa às 9 horas e 18h30)

Comunidade São Sebastião, Paróquia Nossa Senhora das Dores, Porto Real (Santa Missa às 19h30)

Comunidade São Sebastião, Visconde de Mauá (Santa Missa às 19 horas)