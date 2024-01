Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 10º BPM (Barra do Piraí), prenderam na noite de terça-feira (dia 17), em Barra do Piraí, um rapaz de 20 anos com farto material entorpecente. A prisão ocorreu no Condomínio Vale Ipiranga, em Vila Helena, após informações passadas pelo Disque Denúncia.

Os agentes receberam a informação de que no local estaria ocorrendo vendas de drogas. Após cerco tático, a equipe localizou o indivíduo, que estava tentando se desfazer de uma bolsa com drogas e resistindo a prisão. Com ele foram apreendidos 24 pinos de cocaína CPX/CV – de R$ 25; 43 pinos de cocaína – CPX/CV – de R$ 20; 58 pinos com pó de R$ 10; quatro sacolés com erva seca prensada (maconha); e R$ 2 em espécie.

Diante dos fatos, o preso e material apreendido foram levados para 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O rapaz permaneceu preso e à disposição da Justiça.

