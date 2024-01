A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta quinta-feira (dia 18) as inscrições para um processo seletivo que oferece 14 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas até a próxima quarta-feira (dia 24), através do link: www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-001-2024.

As vagas disponíveis são para os seguintes cargos: Pintor (nível fundamental incompleto); Auxiliar de Serviços Gerais (nível fundamental incompleto); Pedreiro (nível fundamental incompleto); Motorista – categoria D (nível fundamental completo); Agente Disciplinador (nível fundamental completo) e Contador (nível superior).

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, informou que este processo seletivo visa atender as necessidades da pasta de forma provisória até a realização do concurso público.

Como parte da seleção, também haverá avaliação de títulos, que contará na pontuação do candidato. O resultado parcial está previsto para o dia 29 de janeiro, enquanto o final deve sair em 1° de fevereiro.

O edital com todos os detalhes está disponível em: www.barramansa.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/Processo-Seletivo-01.2024-SMEBM.pdf. Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas à Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, através do e-mail: [email protected].

Foto: Chico de Assis