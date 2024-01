Nesta quinta-feira (dia 18), o Volta Redonda entra em campo para a estreia na temporada 2024, enfrentando o Fluminense às 21h30min, no estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A transmissão ao vivo será feita pela Rádio Mix no FM 87.5 e nas plataformas digitais, a partir das 21h, com narração de Carlos Estevão e participação de Gleidson Gomes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.

Este jogo marca o reencontro das equipes que foram semifinalistas na edição do ano passado, com o Tricolor das Laranjeiras avançando e conquistando o título após derrotar o Flamengo na final. O Voltaço busca retornar às semifinais pelo segundo ano consecutivo. Reforçada por mais de 10 contratações, a equipe apresenta diversas novidades e tem como treinador Felipe, ex-jogador e ídolo do Vasco.

O Fluminense, atual bicampeão carioca, inicia a competição com o objetivo de conquistar um tricampeonato após 39 anos, sendo o último em 1985. Entretanto, a equipe não contará com força máxima neste início de competição, já que os principais jogadores estão de férias após a participação no Mundial de Clubes, em dezembro do ano passado, retornando aos treinos apenas em 25 de janeiro.