Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam nesta quinta-feira (dia 18), no bairro Três Poços, um homem de 24 anos, condenado à 14 anos, 8 meses e 20 dias em regime fechado. Ele foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para produção e tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O mandado de prisão foi cumprido na Rua Santa Rita, através de monitoramento de informações e inteligência.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 28 de novembro de 2020, o indivíduo, após troca de tiro com policiais, havia sido preso em flagrante no bairro Três Poços. Com ele, os agentes encontraram 20 sacolés de cocaína, um revólver calibre 38 com numeração raspada, seis munições e dinheiro em espécie.

O preso agora será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e à disposição da Justiça.