O UniFOA realizou convênio com o Banco Cooperativo do Brasil – Sicoob para que universitários e futuros ingressantes possam financiar seus estudos na instituição. O programa, fruto da união de forças entre as duas instituições, pode ser contratado semestralmente, tendo a possibilidade de ser solicitado durante o curso inteiro

Entre as vantagens apresentadas, segundo o UniFOA, estão:

Crédito ofertado desde o 1º período; Possibilidade de financiar até 3 mensalidades atrasadas do semestre anterior, mesmo com outro semestre vigente; O aluno NÃO precisa ter renda própria; O serviço de financiamento pode ser contratado a QUALQUER momento; O cliente tem o dobro do tempo em relação ao período desejado para realizar o pagamento das prestações. Ou seja, a cada semestre financiado, por exemplo, ele tem 12 meses para pagar as prestações; Melhores taxas de juros do mercado: 1.14% para Odontologia e Medicina e 0.38% para outros cursos (atualmente); O financiamento é transparente desde o início; Todo o processo é on-line.

4 etapas do cadastro para o financiamento

Os interessados devem clicar neste link e seguir as etapas a seguir para realizar o cadastro informando seus dados pessoais e anexando sua documentação, e também do avalista que se responsabilizará pelo pagamento, caso o cliente não o realize como combinado no financiamento em questão. Para estar apto a participar do programa, o estudante deve ter, pelo menos, um avalista com uma renda mínima disponibilizada no site, que varia conforme o valor da parcela do financiamento.

Fluxo de pagamento

No entando, a instituição esclarece que há algumas regras. “É importante citar que os valores do pagamento não se acumulam. Ao contratar um financiamento de um período de 6 meses em janeiro, por exemplo, o estudante terá 12 meses para efetuar o pagamento, até janeiro do próximo ano. Caso após esse período de 6 meses, em junho, o aluno queira renovar o acordo já para o próximo semestre, ele firmará esse acordo e pagará somente as parcelas do primeiro acordo até janeiro do ano seguinte. Ele começa a pagar as parcelas do segundo acordo somente após quitar tudo referente ao primeiro, já que não há acumulo de pagamento. Dessa forma, o estudante sempre terá um ano para pagar cada período da graduação”, diz trecho do material de divulgação.

O serviço pode ser contratado para o curso inteiro, com renovação a cada semestre e carência a partir do 2º pagamento, que eleva um pouco o volume de encargos. Ou seja, caso o estudante deseje o financiamento para todo o tempo necessário para a graduação, ele deve firmar um novo acordo a cada semestre.

Taxas, juros e seguros do financiamento

O valor de cada parcela do financiamento é referente a metade do valor da mensalidade integral do curso que está financiando + encargos (Juros e IOF). IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras, sendo cobrado por todas as ações financeiras realizadas em determinado meio

O Seguro Prestamista é opcional. Ele protege a família do contratante de pagar as parcelas restantes no contrato do financiamento, caso aconteça alguma coisa com ele.

Foto: divulgação