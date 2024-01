A Polícia civil prendeu um homem de 29 anos suspeito de manter a ex-companheira e o filho deles, de 4 anos, em cárcere privado, no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Civil, anteriormente ele já tinha agredido a vítima, de 21 anos.

Na quinta-feira passada, a jovem levou o bebê, de quatro meses, para o pai, quando foi agredida com socos e mordidas. Na madrugada da segunda-feira (dia 22), o agressor ligou novamente e pediu para que a vítima levasse a criança para ele ver. Uma amiga acompanhou a jovem. O homem puxou a vítima e o bebê para dentro do imóvel, ameaçou a ex-companheira e ordenou que a amiga dela fosse embora. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os agentes foram até a casa em que a vítima estava localizada após a amiga denunciar o fato. Ele não resistiu à abordagem dos policiais na residência. Também segundo a Polícia Civil, o homem já tinha duas anotações: uma por tráfico de drogas e outra por violência doméstica contra a ex-companheira.

O acusado foi preso por cárcere privado e ameaça.