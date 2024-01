Todo o efetivo da Defesa Civil segue de sobreaviso nesta quarta-feira (dia 24), por conta de grandes acumulados de chuva previstos para Angra dos Reis. Nas últimas 24 horas, choveu um acumulado de 75mm, sem registro de desalojados, desabrigados ou mortes.

O departamento de engenharia da Defesa Civil está na ESF Jacuecanga na manhã de hoje para realizar uma vistoria na estrutura da unidade após relatos de funcionários sobre ruídos e estalos no local. Os profissionais já haviam efetuado uma checagem inicial na tarde de ontem. Mesmo sem terem identificado nenhum problema na estrutura, a unidade ficou fechada até que uma vistoria definitiva fosse realizada.

Monitoramento de rios, remoção de árvores e deslizamento

Na noite de ontem, a Defesa Civil efetuou interdição parcial no Morro da Caixa d‘Água, num trecho conhecido como Escadaria do Bolão. O incidente aconteceu num quintal que apresentou deslizamento de terra. O material passou por baixo de um muro de alvenaria da residência e atingiu uma parte da escadaria. Ficou constatada a necessidade de demolição do muro e da fachada do imóvel por conta de risco de desabamento sobre a servidão pública.

Mais cedo, profissionais também estiveram em campo fazendo corte de árvores em pontos da Enseada, Ponta Leste, Areal, Marinas, Praia Grande, Monumento do Aquidabã e do Porto Galo, que caíram por conta das chuvas e já foram retiradas. O trânsito flui normalmente em toda a cidade.

Equipes monitoraram o nível dos rios que passam pelo Pontal e pelo Ariró, além de vistoriarem o Rio Bracuí, que apresentou transbordamento em trechos da Rua Beira-Rio e já voltou ao nível normal. Localizada no Bracuí, bairro atingido por uma forte chuva em dezembro de 2023, a rua passa por obras que vão oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

População foi informada sobre possibilidade de chuvas intensas

A Defesa Civil de Angra dos Reis emitiu alerta via SMS sobre a possibilidade de grandes acumulados de chuva em 24 horas, podendo chegar aos 100 mm. Com o município ainda em estado de atenção, a Defesa Civil orienta que as pessoas permaneçam em locais seguros, evitem deslocamentos desnecessários e fiquem atentas às informações oficiais da Prefeitura. O alto volume previsto pode encharcar ainda mais o solo e gerar deslizamentos, principalmente nas áreas de maior risco.

O alerta da Defesa Civil municipal foi reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que ao meio-dia de ontem informou sobre possível acumulado de chuva entre 60mm e 100mm no Estado do Rio de Janeiro. A área que pode ser afetada vai desde a Costa Verde até Maricá, incluindo a região Serrana (https://alertas2.inmet.gov.br/).

Cadastre-se para receber alerta via SMS

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.