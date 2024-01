O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA divulgou, na quarta-feira (dia 24), o edital de prorrogação para as inscrições do Processo Seletivo de Transferência Externa para o Curso de Graduação em Medicina, com um total de 14 vagas, para o primeiro semestre de 2024. A inscrição do processo seletivo será realizada no Portal do Candidato, até às 10h do dia 29 deste mês (segunda-feira).

O curso de Medicina é presencial e funciona no Campus Universitário Olezio Galotti, no bairro Três Poços, em Volta Redonda-RJ.

As vagas estão assim divididas: 07 para o segundo período; 05 para o terceiro período e 02 para o Módulo V.

Para participar, o candidato deverá seguir as seguintes diretrizes:

Ter concluído o(s) período(s) ou módulo(s) anterior(es) do curso de origem, com aprovação e sem dependência(s); cursar o período ou módulo para o qual pleiteou a vaga no ato da inscrição, não sendo possível a progressão de período(s) ou módulo(s); estar matriculado em cursos de Medicina oriundos de instituições reconhecidas pelo MEC, com o trancamento de matrícula comprovada.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha, informando os dados pessoais, nome completo (conforme cadastro na Receita Federal) e criar uma senha pessoal. Deverão ser observados os campos obrigatórios, além de indicar o período ou módulo para o qual deseja pleitear a vaga.

No ato da inscrição será obrigatório postar/encaminhar a documentação exigida, sendo que a falta de qualquer documento poderá impedir a realização da análise e indeferimento da inscrição. Este processo seletivo é válido para apenas uma vaga no período ou módulo indicado no ato da inscrição.

Atenção para a documentação exigida no ato da inscrição para o curso

Declaração de autorização e/ou reconhecimento pelo MEC do curso de origem; declaração de estar devidamente matriculado na faculdade de origem, comprovando a situação de aluno regular; Histórico Escolar atualizado do curso de origem no território nacional; programa das disciplinas cursadas ou ementas, plano de ensino expedido pela faculdade de origem; Carteira de Identidade/RG e CPF do candidato, e comprovante de residência do candidato.

A falta de quaisquer documentos exigidos para a inscrição ou a existência de informações conflitantes implica na invalidação da inscrição, impossibilitando o candidato participar da seleção neste Processo Seletivo de Transferência Externa.

O Processo Seletivo de Transferência Externa para o curso de graduação em Medicina terá caráter classificatório e eliminatório e será realizado em duas etapas. A primeira por meio da Análise do Histórico Escolar e a segunda será composta de prova de conhecimentos e prova de habilidades.

A prova de conhecimentos será realizada no dia 2 de fevereiro, das 13h às 14h, no prédio 13, sala 301, no Campus Universitário Olezio Galotti, localizado na Av. Dauro Peixoto Aragão, 1.325 – Três Poços – Volta Redonda-RJ. Já a prova de habilidades será realizada também no dia 2 de fevereiro, das 14h20min às 17h, nos Laboratórios do UniFOA, no mesmo local.

Divulgação dos resultados para a transferência do curso

A primeira etapa (inscrição) será divulgada pelo UniFOA, no dia 30 de janeiro, a partir das 14h, no Portal do Candidato. Já os gabaritos das provas de conhecimento e de habilidades, bem como os resultados da segunda etapa serão divulgados no dia 07 de fevereiro, a partir das 14h, no mesmo portal.

É assegurado ao candidato classificado ou não, o direito a ter acesso à sua pontuação obtida nas provas realizadas neste processo seletivo.

Serão considerados classificados e convocados à matrícula, os primeiros colocados, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, até o preenchimento do número de vagas ofertadas em cada módulo e período, para o primeiro semestre de 2024.

As matrículas dos candidatos classificados e convocados para o primeiro semestre de 2024 serão realizadas de forma presencial na Secretaria Geral, no período entre 15 e 19 de fevereiro, no Campus Universitário Olezio Galotti, Três Poços – Volta Redonda – RJ.

Se você está pensando em participar do Processo Seletivo de Transferência Externa para o Curso de Medicina, boa sorte e seja bem-vindo!