Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (dia 25), suspeito de furtar uma loja de produtos da roça, localizada no Centro de Barra do Piraí. Para invadir o estabelecimento, durante a madrugada de quinta-feira, ele utilizou uma barra de ferro para forçar a porta de metal e quebrou outra porta de vidro com uma pedra. Do local, foi subtraído o valor de R$ 40,00 do caixa.

Em resposta ao crime, policiais militares e civis conduziram as diligências. A prisão do suspeito ocorreu ainda na tarde de ontem, no bairro Santana. O caso foi avaliado pela delegada assistente da 88ª DP, Bianca Pellegrino, que confirmou a prisão em flagrante.

Conforme relatado pelo delegado titular da unidade, Antonio Furtado, o jovem já havia sido detido em 11 de agosto do ano passado pelo furto a uma tabacaria, também em Barra do Piraí, de onde conseguiu subtrair R$ 450. Após ficar apenas quatro meses preso, o indivíduo ganhou a liberdade há aproximadamente 15 dias.

O suspeito foi novamente indiciado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, podendo enfrentar pena de até oito anos de prisão. Furtado destacou que o comerciante não sofreu apenas o prejuízo financeiro dos R$ 40,00 do caixa, mas também dos danos causados às duas portas, estimados em cerca de R$ 2 mil.

O histórico criminal do jovem inclui 16 registros, a maioria relacionada a furtos, além de delitos por porte de drogas para consumo próprio. Segundo o depoimento de um familiar, desde a adolescência o suspeito alterna sua liberdade em períodos internado para tratar a dependência química ou se envolvendo em ocorrências policiais.

“Este caso retrata o inferno que é ser viciado em drogas. Fica evidente que esse indivíduo não está preparado para conviver em sociedade, pois comete crimes sem hesitação, gerando medo e prejuízos entre os comerciantes locais. Mais uma vez, as forças policiais cumpriram seu dever ao colocá-lo atrás das grades. Esperamos que seja submetido a um tratamento e que a Justiça o mantenha encarcerado mais tempo”, declarou Furtado.