Nos últimos dias, o trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), historicamente significativa por conectar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, tem enfrentado congestionamentos prolongados, especialmente na região do Sul Fluminense. Esses episódios têm impactado na rotina dos viajantes que utilizam essa importante via de ligação entre as duas maiores metrópoles do Brasil.

A situação atingiu um ponto crítico no último fim de semana, quando uma ocorrência inusitada e preocupante interrompeu completamente o fluxo de veículos no km 228, próximo à cidade de Piraí. Uma grande depressão no asfalto surgiu, resultando em horas de engarrafamento e obrigando as equipes de reparo a implementarem o sistema “siga e pare” na pista de descida da Serra das Araras. Essa medida causou quilômetros de congestionamento, gerando transtornos consideráveis aos motoristas.

A concessionária responsável pela administração da rodovia, CCR RioSP, explicou que a ondulação na pista foi causada pelas intensas chuvas na região nos dias anteriores. Em nota, a empresa informou que as equipes trabalharam incessantemente desde o último domingo para recuperar a tubulação da drenagem e restaurar o pavimento, garantindo que não há mais interdição de faixas no local.

O incidente destaca a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura dessa via histórica (inaugurada em 1951) e, que foi denominada Rodovia Presidente Dutra em homenagem ao presidente General Eurico Gaspar Dutra, que esteve à frente do país durante a fase inicial de construção. A tendência para os próximos anos é de que os congestionamentos se tornem ainda mais frequentes nesse trecho, com o início das aguardadas obras de duplicação da Serra das Araras. Apesar de não confirmado oficialmente pela concessionária, há previsões de que o serviço seja iniciado no primeiro semestre deste ano, com um prazo contratual até 2029.

Investimento

O contrato de concessão entre o Ministério da Infraestrutura e o grupo CCR RioSP estabelece um investimento de R$ 1,2 bilhão para minimizar os impactos e aprimorar a segurança do trecho de 8 km. A duplicação envolverá a construção de uma nova pista de subida, enquanto a atual será adaptada exclusivamente para descida, totalizando 16 km com quatro faixas de rolamento em cada sentido. A expectativa é que essas melhorias aumentem a velocidade permitida no trecho de 40 km/h para 80 km/h.

O projeto também abrange a construção de novos viadutos e áreas de escape, visando proporcionar mais segurança e fluidez no tráfego da Serra das Araras. A CCR RioSP assegurou que será desenvolvido um planejamento operacional para cada fase da obra, buscando minimizar os impactos no tráfego durante o processo de construção.

A empresa escolhida para realizar as obras é a Engetec Construções e Montagens, que traz consigo experiência em projetos similares, incluindo a execução dos contornos rodoviários de Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Vale ressaltar que o traçado atual da Serra das Araras remonta a 1928 e não atende mais ao elevado volume de veículos e caminhões. A CCR RioSP, ao vencer a licitação e renovar a concessão, projetou que até 2029 o trecho estará equipado com novas pistas.

Além dos problemas relacionados ao tráfego, a Serra das Araras é conhecida pelos frequentes acidentes, muitos deles envolvendo caminhões com carga pesada, devido à inclinação acentuada e às curvas sinuosas. A duplicação dessa serra emerge como uma resposta necessária para enfrentar os desafios atuais no tráfego, trazendo a promessa de maior segurança e fluidez. Embora o processo de obras apresente seus próprios obstáculos, a expectativa é que, a longo prazo, os benefícios para os usuários da rodovia e a economia regional compensem os transtornos temporários.

Foto: arquivo/divulgação