Três servidores da Prefeitura de Volta Redonda foram presos em flagrante no fim da manhã desta sexta-feira (dia 26) suspeitos de desviarem materiais do Departamento de Iluminação Pública (Deip). Eles foram detidos depois do secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, receber uma série de denúncias de que o trio estaria furtando materiais como refletores, luminárias e reatores para revendê-los para uma empresa de reciclagem no bairro Minerlândia.

Através de um serviço de inteligência da Semop, descobriu-se que o trio tinha acesso aos equipamentos porque era responsável pela manutenção da iluminação pública. A suspeita era de que, ao invés de devolverem equipamentos ao estoque da prefeitura, eles os revendiam por um valor bem abaixo do mercado. Isso acontecendo por diversas vezes. Cada vez que negociavam os materiais eles recebiam aproximadamente R$ 500.

Após mais uma denúncia recebida nesta sexta-feira, o secretário de Ordem Pública, acompanhado de sua equipe e do diretor do Deip, Edmar Borges, conseguiram encontrar os materiais da prefeitura negociados sem autorização na empresa de reciclagem. Os servidores da prefeitura haviam acabado de deixar o local.

O dono da empresa de reciclagem foi informado sobre o crime e conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Os funcionários do Deip foram localizados em seguida e também foram encaminhados à unidade policial.

Os servidores públicos foram indiciados por peculato – por se valer do cargo público para se apropriar de um bem em benefício próprio; enquanto o dono da empresa de reciclagem por receptação de produto furtado.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique, destacou a participação da população nas denúncias que contribuíram para o desfecho com sucesso deste caso.

“Agradecemos a participação da sociedade, que mais uma vez se mostrou presente e vigilante na construção de uma cidade mais segura e ordeira. Atos como esse são inadmissíveis. É importante destacar que se as pessoas flagrarem situações como essas denunciem pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil). Se preferir, podem vir pessoalmente à Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João, ou nos contatar pelas redes sociais: @ordempublica_vr (Instagram) ou ordempublicavr (Facebook). O anonimato é garantido”, finalizou.

