Morreu na noite de sexta-feira (dia 26), o sargento da reserva da Polícia Militar Luiz Claudio Gioseffi da Gama, 63 anos. Segundo informações preliminares, ele estava em casa, em Volta Redonda, quando passou mal por volta das 22h50min, e não resistiu.

Conhecido como Gioseffi, o militar era um dos mais antigos praças lotados no 28º Batalhão. Ele coordenava uma guarnição Grupo de Ações Táticas (GAT) que operava em áreas dominadas pelo tráfico na cidade e em Barra Mansa.



Na corporação, Gioseffi ficou conhecido por sua parceria com o sargento Atílio Gregório, também já falecido, formando uma das duplas de PMs mais respeitadas na região.



No ano de 2006, o policial enfrentou uma tragédia, quando sua filha e o namorado foram brutalmente assassinados.

O corpo do sargento Gioseffi será velado a partir das 7h deste domingo no cemitério Portal da Saudade e o sepultamento está marcado para as 11h.