Na tarde deste domingo (dia 28), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado de São Paulo prenderam um foragido da Operação Rashwa, deflagrada há duas semanas no Rio de Janeiro.

A investigação aponta que o preso solicitou e recebeu vantagem indevida, dos principais alvos da Operação Bahamut, para encerrar as investigações dos crimes praticados pelos doleiros, em especial a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico internacional de drogas.

A Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro recebeu informações sobre o paradeiro do foragido e solicitou o apoio operacional da FICCO/SP, que, por meio do 2° Batalhão de Choque de São Paulo, realizou a prisão.

Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.