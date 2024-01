Um homem identificado como Alexandre do Prado Soares, de 36 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (dia 30), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele foi encontrado ferido na noite de segunda, na Rua Júlio Caruso, no bairro Belmonte.

Aparentemente, ele foi vítima de espancamento. Os bombeiros foram acionados e levaram a vítima para o Hospital São João Batista.

A morte de Alexandre ocorreu por volta da uma hora da madrugada, segundo o hospital.