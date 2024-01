A Radio Mix FM/87.5 transmite, nesta terça-feira (dia 30), o jogo entre Botafogo e Portuguesa-RJ, a partir das 21h30, pela 5º rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Para o duelo, com o retorno dos jogadores titulares. O técnico Tiago Nunes poderá escalar Gatito, Danilo Barbosa, Lucas Halter, Barboza, Júnior Santos (Victor Sá), Marlon Freitas, Tchê Tchê, Hugo, Eduardo (Savarino), Jeffinho e Tiquinho Soares.

A transmissão acontece na Radio Mix FM/87.5 e nas plataformas digitais, no Facebook e Instagram Freitas Ladeira e RádiosNet no link http://l.radios.com.br/r/13941.

Narração de Carlos Estevam, Gleidson Gomes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.