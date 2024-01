Desde 2021 atuando junto ao Detran/RJ para que as pessoas com deficiência física estável pudessem fazer a perícia médica para renovação de suas carteiras de habilitação diretamente nas clínicas médicas credenciadas em Volta Redonda, o vereador Betinho Albertassi comemorou o inicio da medida. Anunciada esta semana a ação tem como objetivo de oferecer mais conforto e comodidade ao público PCD na renovação da CNH.

A perícia poderá ser feita em uma das clínicas mais próximas à residência – como já ocorre com os exames médicos dos demais usuários. No modelo anterior, as pessoas com deficiência física estável precisavam se deslocar até o Rio de Janeiro para renovar a CNH.

Em dezembro de 2021, o vereador Betinho Albertassi se reuniu com o então presidente do Detran/RJ, Adolfo Konder, para pedir a emissão no município. Outro pleito foi quanto à marcação de perícias médicas. O parlamentar também protocolou requerimentos pedindo atenção do órgão.

Para renovar a carteira de habilitação, a pessoa com deficiência deverá, inicialmente, agendar atendimento no posto do Detran/RJ de sua preferência, para tirar foto e fazer biometria. O funcionário do posto vai informar a clínica sorteada, para onde o usuário deverá telefonar para marcar o exame de aptidão física e mental e, se for o caso, a avaliação psicológica. Se o médico constatar que a deficiência física da pessoa é compatível com as observações já registradas na CNH, adotará as medidas necessárias à expedição do novo documento. Assim, o procedimento fica bem mais simples e rápido.

Para o parlamentar essa medida facilitará a vida das pessoas com deficiência. “Precisamos dar total e especial atenção às pessoas com deficiência. Agradeço as autoridades políticas que se empenharam para essa conquista”, frisou Betinho.