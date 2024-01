Angra dos Reis recebe, neste final de semana, mais uma edição do Sesc Verão. O público poderá participar de atividades recreativas, viver experiências com ídolos do esporte, além de curtir os shows de Paulo Ricardo, Jorge Aragão e João Gomes. Tudo isso de graça. A programação ficará concentrada na Praia do Anil, que abrigará a Arena Sesc Verão 2024.

Entre os destaques estão vivências esportivas de basquete 3×3 com Leandro Discreto, primeiro atleta profissional do país; e foottable com João Paulo BH, campeão amador e Top 10 no ranking nacional da modalidade que combina elementos do futevôlei, tênis de mesa e squash, exigindo muita habilidade e técnica dos participantes, por ser um esporte inclusivo.

– O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer – ressaltou o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.

Na parte musical, o público poderá conferir shows de artistas de renome nacional, como os cantores Paulo Ricardo, com todos os seus grandes sucessos, tanto no RPM quanto solo; Jorge Aragão, que traz em seu novo projeto a alegria e a resistência da arte popular brasileira, com inéditas e releituras de seus grandes sucessos; e João Gomes, novo fenômeno do Brasil, de apenas 19 anos, que vem consolidando seu nome no cenário musical. Os talentos regionais, como o grupo Aglomerou, também terão seu espaço no evento.

A Arena Sesc Verão 2024 ainda contará com uma extensa programação, no sábado (3) e domingo (4), das 10h às 17h, como espaços destinados ao lazer e à família, com atividades físicas de forma descontraída, brinquedos infláveis que estimulam o equilíbrio e agilidade, atividades esportivas, educativas, culturais e lúdicas por meio de jogos e brincadeiras, todos com a proposta de integrar a programação de férias com ações de verão para toda a família.

Haverá a instalação interativa “Você Sabia? Jogo da Memória Juventudes”, com curiosidades sobre os direitos sociais da juventude, baseado no Estatuto da Juventude, com perguntas e respostas a fim de socializar informações relevantes, bem como despertar interesse sobre assuntos que permeiam os jovens. Já a instalação “Longeviver” será uma mostra lúdica e participativa sobre o processo de envelhecimento das pessoas através da estimulação do exercício cognitivo. Na programação estarão ainda as oficinas “Roda das Invenções”, de cantos e de criação de instrumentos dos povos originários brasileiros, e a de “Contação de histórias e compartilhamento de memórias”. Todas as atrações têm classificação livre.

Outra atração será a intervenção circense “Já é Verão!”, em que duplas de palhaços vão percorrer a Praia do Anil com números circenses e bastante improvisação, provocando interações com o público. O Lounge Saúde, com orientação em saúde e tenda expositiva com acupuntura, meditação e movimento guiado, quick massagem, baralho integrativo, mapa anatômico de medicina chinesa e demais informações, também estará pronto para receber os visitantes.

Também terá espaço para atividades de cunho ambiental. No sábado e no domingo, das 10h às 17h, estarão abertas à visitação as exposições Sesc+ Sustentabilidade – Exposição Berçário de Restinga, sobre a importância de se conservar a vegetação de restinga, encontrada originalmente ao longo das praias e das planícies costeiras; e Sesc+ Sustentabilidade Banco Sol – Desvendando a Energia Solar, sobre uma das fontes alternativas mais promissoras para obtenção energética.

– O Sesc Verão, como um todo, tem uma enorme importância, e para a Região da Costa Verde traz perspectivas positivas para o comércio e turismo, os dois fomentos que mais geram emprego na região. Este projeto promove o desenvolvimento regional e social, além de aquecer a economia e movimentar o turismo. Essa ação, oferecida pela Fecomércio RJ através do Sesc RJ, reforça a importância do Sistema, além de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos. Somos muito gratos ao Sistema pela parceria – declarou o presidente do Sicomércio da região, Essiomar Gomes.

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 é “Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível, no total, 28 municípios foram contemplados com o projeto e Angra dos Reis é uma dessas cidades. Por acontecer um final de semana antes do carnaval, o evento também ganhou o status de pré-carnaval.

– Somos gratos por contarmos mais um ano com a parceria do Sesc. Vamos movimentar a cidade com este grande evento que oferecerá atrações para todos os gostos e idades, proporcionando lazer e diversão para toda a família. A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio a Secretaria de Eventos, está dando todo o suporte necessário para que o Sesc Verão seja novamente um grande sucesso – destacou o secretário de Eventos João Willy.

Confira abaixo a programação completa:

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Espaço Lazer

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Espaço Família

03/02, às 22h, livre – Apresentação musical “Som de Verão”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Verão Divertido (atividades esportivas, recreativas e socioeducativas)

03 e 04/02, às 14h, livre – Vivência esportiva de Basquete 3×3 com Leandro Discreto

03 e 04/02, às 14h, livre – Vivência esportiva de Foottable com João Paulo BH

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Instalação interativa “Você Sabia?”

03/02, das 18h às 22h, livre – Campanha “Documente-se” (sobre os caminhos para retirada de documentos que são fundamentais para o exercício da cidadania)

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Oficinas “Empreendendo Através do Cabelo” (noções básicas de como empreender)

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Instalação “Longeviver”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Campanha “Conhecendo os Direitos dos Idosos”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Confecção de flâmulas “Conexão pela Paz”

04/02, às 11h, 14h e 15h, livre – Intervenção circense “Já é Verão!”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Instalação de artes visuais “Cromática”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Instalação Ambiência e Acessibilidade

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Oficinas de Tinkering

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Oficinas Roda das Invenções

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Oficinas Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Exposição interativa: “Verão com Saúde: a Tríade Dourada do Bem-estar”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Intervenção artística “Ondas da Alegria”

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Lounge Saúde

03 e 04/02, das 10h às 17h, livre – Espaço de relaxamento e bem-estar (com massoterapia)

02/02, às 23h, livre – Show Paulo Ricardo

03/02, às 23h, livre – Show Jorge Aragão

04/02, às 15h, livre – Show Grupo Aglomerou

04/02, às 23h, livre – Show João Gomes

Foto: reprodução da internet