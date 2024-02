Nesta sexta-feira (dia 2), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, assinou a ordem de serviço para o início das obras de revitalização do Cemitério e Capela Municipal. O local será revitalizado, recebendo estruturas mais adequadas a sua simbologia e representatividade. O chefe do Executivo ainda anunciou a construção do primeiro crematório do município.

O projeto contempla a reforma da Capela Nossa Senhora da Aparecida, incluindo a troca do telhado, novo revestimento para o piso, pintura, instalações e ampliação da área administrativa, assim como, a reforma dos banheiros, inclusive a construção de um banheiro para pessoas com necessidades especiais.

A construção do Crematório Municipal ao lado da capela contará com recepção, banheiro PNE, a sala do forno crematório, sala técnica, sala de inspeção, e salas para as câmaras frias. Sua arquitetura foi pensada de modo que dialogue com a capela, já que ele ficará ao lado.

O Cemitério Municipal Santa Rosa terá a edificação de entrada reformada, incluindo troca do telhado, pintura, piso, reforma dos banheiros (vestiários), instalação de postes de iluminação interna, caixas de som, luminárias, troca da pavimentação do caminho central, instalação de guarda-corpo, plataforma elevatória para acessibilidade, a construção de um novo cruzeiro e construção de muro de contenção

O prefeito explicou o motivo da reforma do cemitério. “Quando perguntado do porquê, penso que a resposta seja simples: em honra à memória de milhares de barrenses que fizeram a história desta cidade, e que, hoje, tem seus restos mortais depositados lá, permitindo aos familiares ainda vivos fazerem uma homenagem e um momento de recordação, com a dignidade merecida. O projeto contempla, ainda, a instalação de um elevador, visando acessibilidade à área do cemitério, haja vista que a escadaria não favorece em nada nesse quesito. Façamos memória com carinho daqueles que nos antecederam”, finaliza o chefe do Executivo.

Imagem: Divulgação PMBP