Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na sexta-feira (dia 2), um homem acusado de estuprar o afilhado. A vítima, hoje com 16 anos, era abusada desde os 8 anos.

As investigações apontaram que o homem praticava diversos atos libidinosos contra a vítima, que era filmada durante os abusos. A captura ocorreu em Angra dos Reis, na Costa Verde. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária, os agentes ainda realizaram busca e apreensão nos endereços relacionados ao acusado.