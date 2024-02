A secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está promovendo a abertura de inscrições para aulas de ballet na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, localizada no bairro Voldac. As aulas estão disponíveis para crianças a partir de três anos e ocorrerão de segunda a quinta-feira, nos turnos da manhã e tarde, com início nesta segunda-feira (dia 5).

Para efetuar a inscrição, os pais ou o responsável legal deve comparecer pessoalmente ao local das aulas, na Rua Carlos Marques, bairro Voldac. Os documentos necessários incluem uma foto 3×4, cópia da Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade (RG), além de cópia de comprovante de residência.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, a Secretaria disponibiliza o telefone (24) 3339-2105. A iniciativa visa proporcionar oportunidades de participação no mundo do ballet, promovendo a expressão artística e o desenvolvimento físico das crianças da comunidade.

Horários das aulas

Professora Júlia Vilas Bôas

Segundas e quartas:

8h – 9 a 12 anos de idade;

9h – Baby Class – 3 a 5 anos;

10h – 6 a 8 anos;

14h – Ballet Adulto;

15h – 6 a 8 anos;

16h – 9 a 12 anos;

17h – Baby Class – 3 a 5 anos.

Professora Carol Pratti

Terças e quintas:

7h – 11 anos em diante e iniciação de pontas;

8h – 8 a 10 anos;

9h – 6 e 7 anos;

10h – 3 a 5 anos;

13h – 15 anos em diante (adiantado);

14h – 11 anos em diante e iniciação de pontas;

15h – 8 a 10 anos;

16h – 6 e 7 anos;

16h45min – 3 a 5 anos.

