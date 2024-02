Dois corpos foram encontrados, nesta segunda-feira (dia 5), em Barra Mansa e Volta Redonda.

Em Barra Mansa, o cadáver foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, no Centro. Populares viram o cadáver boiando e acionaram a Polícia Militar. e o Corpo de Bombeiros. O corpo foi encaminhado para o IML em Três Poços e aparenta ser de um homem.

Já em Volta Redonda, outro corpo foi encontrado em um imóvel no bairro Volta Grande II. Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava em avançado estado de decomposição e será necessário exame de necropsia para confirmar o sexo e a causa da morte.

Esse foi o segundo registro de um corpo encontrado na cidade em 24h. O primeiro corpo encontrado foi na Brasilândia, pela manhã, e estava com os pés e mãos amarrados.

Os registros foram feitos na 90ª DP, em Barra Mansa, e na 93ª Delegacia de Polícia em Volta Redonda.