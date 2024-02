A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) atualizou os registros de casos prováveis de dengue até o dia 1º de fevereiro. O Centro de Inteligência em Saúde (CIS-RJ) contabilizou 20.064 notificações este ano. Os dados passarão a ser divulgados duas vezes por semana: às terças e quintas-feiras, para melhor acompanhamento do panorama da doença no Estado do Rio. Os números e análises técnicas estão disponíveis no site da secretaria no Monitora RJ (https://monitorar.saude.rj.gov.br/) , que permite a busca detalhada por regiões e para os 92 municípios fluminenses.

“A divulgação é importante para que todos acompanhem a situação da doença no estado. A orientação que temos para a população é de que as pessoas façam a varredura em casa, eliminando a água parada que pode dar origem a focos do mosquito. É fundamental não se automedicar. Está com febre, dores no corpo, no fundo dos olhos e, principalmente, dores abdominais, procure uma unidade de saúde. O Governo do Estado está apoiando às prefeituras, enviando medicamentos e equipamentos para a montagem de salas de hidratação onde já são necessárias – esclarece a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

A SES-RJ recebeu solicitações de instalação de salas de hidratação dos municípios de Volta Redonda e Piraí, no Médio Paraíba; Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin, no Centro-Sul fluminense; e Aperibé, no Noroeste. Desde sexta (dia 2) e até terça-feira (dia 6), as equipes da SES vão percorrer os cinco municípios para avaliar de perto dados de incidência da doença e capacidade de atendimento para decidir as medidas de apoio necessárias. O conjunto de equipamentos e medicamentos já foram enviados para Itatiaia, Resende e Três Rios.

– Estamos coordenando as ações de atendimento com os municípios e oferecendo insumos e equipamentos. Podemos implantar rapidamente centros de hidratação nos locais em que identificarmos a necessidade de aumento da capacidade de atendimento. Já atendemos Itatiaia, Resende e Três Rios -, explica a secretária.

Plano Estadual de Combate à Dengue

Na semana passada, o governador Cláudio Castro e a secretária Claudia Mello lançaram o programa Gov.RJ contra a Dengue Todo Dia!, que envolve o uso de tecnologia, qualificação e apoio aos 92 municípios do estado. O investimento é de R$ 3,7 milhões. O Governo do Rio comprou equipamentos e insumos que estão sendo distribuídos aos municípios com maior incidência de casos, para a montagem de até 80 salas de hidratação, que terão capacidade para atender, ao todo, até 8 mil pacientes por dia. A Secretaria de Saúde está treinando 2.000 médicos de emergências e profissionais de saúde dos 92 municípios para garantir o diagnóstico mais preciso e o tratamento correto, como também a capacitação no atendimento às gestantes infectadas. Além disso, 160 leitos de nove hospitais de referência do estado poderão ser convertidos, inicialmente, para tratamento da dengue, como foi feito na Covid-19 .

“Muitos profissionais de saúde que se formaram nos últimos anos não tiveram contato com a doença no seu dia a dia. Desde o fim do ano passado, estamos capacitando médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde para um diagnóstico mais preciso e dentro dos novos protocolos de atendimento atualizados pelo Ministério da Saúde. A hidratação imediata é fundamental para o sucesso do tratamento. Organizamos o fluxo de atendimento em UPAs e emergências para dar prioridade aos pacientes com sintomas de dengue, principalmente aqueles com sinais de alerta da doença, que podem evoluir para quadros mais graves”, afirma Claudia Mello.