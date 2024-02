A Prefeitura de Itatiaia instituiu Estado de Emergência em Saúde contra as Arboviroses transmitidas pelo Aedes Aegypti, com atenção especial para os casos de dengue. O decreto n° 4.460 foi publicado na segunda-feira (dia 5) no Boletim Oficial do Município.

A iniciativa prioriza as ações de emergência do Poder Público para a adoção de medidas preventivas no combate à proliferação do mosquito transmissor, autorizando o governo municipal a adotar medidas administrativas para a contenção da epidemia, como aquisição de insumos e materiais.

De acordo com o governo municipal, o objetivo do decreto é reforçar as ações de prevenção e o controle da transmissão, orientar a prática assistencial para os Sistemas de Saúde e integrar os recursos municipais no enfrentamento do aumento expressivo dos casos de dengue.

O Secretário de Saúde, Luiz Saldanha, salienta que o dispositivo leva em conta diversas situações. Uma delas é a necessidade de mobilização da população para o combate ao Aedes aegypti em razão do grande número de casos.

– Estamos numa época do ano em que o clima propicia condições ideais para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o que pode aumentar ainda mais o já elevado número de casos registrados. O quadro atual impõe a necessidade de um planejamento intenso, com previsão de diversos cenários.

Entendemos que é fundamental a preparação da Rede de Atenção Primária e de Urgência e Emergência para enfrentar este surto de Arboviroses , permitindo a elaboração de instrumentos clínicos e de gestão que possibilitem o sucesso das ações planejadas e executadas – afirma.

Luiz Saldanha lembra que aproximadamente 85% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro dos domicílios e que o acúmulo de lixo torna o ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Segundo ele, todo o esforço de controle pode ser comprometido quando os Agentes de Vigilância em Saúde se deparam com a impossibilidade de penetrar em recintos privados.

“O momento é bastante delicado e só com a participação de todos vamos vencer esta guerra contra a dengue. É importante que todos cuidem da limpeza de suas residências e estabelecimentos comerciais, evitando o acúmulo de lixo e de materiais inservíveis, para evitar o surgimento de condições que propiciem a instalação e a proliferação dos vetores causadores das Arboviroses”, frisa.

Combate à dengue em Itatiaia

A Prefeitura segue intensificando o combate ao Aedes Aegipyt em toda a cidade e o pedido de engajamento da população é reforçado diariamente.

“Todos nós, gestores e população, temos que estar empenhados na luta contra a dengue e a participação ativa da população é fundamental para conter o avanço da doença. Vale lembrar que intensificamos as ações com as visitas domiciliares, bloqueios, utilização de carro UVB, reforço da equipe hospitalar e das unidades de saúde, entre outras ações”, concluiu.

Casos de dengue

Os registros de casos de dengue em Itatiaia seguem a tendência que ocorreu em todo o Estado, a partir de dezembro passado, de crescimento nas notificações. Em janeiro desse ano a cidade contabilizou 810 casos suspeitos da doença, sendo que 413 foram confirmados até o dia 29. O resultado do último LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes Aegypti) referente ao período de 07 a 13 de janeiro mostrou resultado de 3.6.

Em janeiro, dos 92 municípios do estado, 14 estavam com taxa de incidência acima de 500 casos por 100 mil habitantes. Os dados mostram que o Rio de Janeiro mantém tendência de alta nos casos da doença, com números acima da média histórica.