O ex-deputado Marcelo Cabeleireiro participou de sessão solenene de abertura do Ano Legislativo da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Na ocasião, ele se reuniu com diversos parlamentares da base aliada, entre eles, o deputado Rosenverg Reis (MDB) e o secretário geral do União Brasil, Márcio Bruno.

Marcelo aproveitou ainda para parabenizar o deputado estadual licenciado Gustavo Tutuca pela Lei 8960/20, que entrou em vigor e está ajudando a atrair novas empresas para Barra Mansa e Sul Fluminense, gerando novos empregos. O ex-deputado é um dos coautores da também conhecida como Lei do Aço.

“É uma grande honra ter sido convidado para acompanhar essa sessão solene e aproveito para agradecer o esforço dessa Casa e do deputado Tutuca para que a Lei do Aço se torne uma realidade. Tal medida vai tornar nossa região, em especial Barra Mansa, mais atrativa para novas indústrias. Me orgulho de ter sido coautor dessa lei, que depois de uma dura batalha judicial, entrou em vigor neste primeiro mês desse ano”, ressaltou Marcelo.

A Lei do Aço concede regime diferenciado na tributação do ICMS às indústrias do setor metalmecânico instaladas no Rio de Janeiro, beneficiando o setor nos 92 municípios do Estado. O ex-deputado Marcelo Cabeleireio ressaltou que Barra Mansa será muito beneficiada com a lei, pois tem uma grande vocação para o setor metalmecânico.

“Barra Mansa tem diversas empresas que se enquadram nesse perfil, o que acarretará certamente um crescimento para as indústrias locais, além de facilitar a atração de novas empresas, gerando receita para o município e criação de empregos”, enfatiza o ex-deputado.

A Lei do Aço prioriza a indústria metalmecânica (ou indústria metalúrgica, podendo ser ainda conhecida como metalurgia mecânica). A legislação incorpora todos os segmentos responsáveis pela transformação de metais nos produtos desejados, desde a produção de bens até serviços intermediários, incluindo máquinas, equipamentos, veículos e materiais de transporte.

A nova lei, segundo o ex-deputado, faz justiça equiparando o Estado do Rio de Janeiro na concessão de benefício fiscal semelhante a aplicada em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo. Estima-se que a Lei do Aço crie em torno de oito mil novos empregos apenas no Sul Fluminense.

MAIS LEIS E MAIS EMPREGOS

Outra lei que incentiva a geração de empregos na região é a inclusão de nove municípios, a pedido do ex-deputado Marcelo Cabeleireio, à chamada “Lei Rosinha”. A medida, que também beneficia Barra Mansa, estabelece regime tributário diferenciado para empresas, impulsionando a competitividade e atraindo novos investimentos para estas localidades.