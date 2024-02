Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) apreenderam, nesta quinta-feira (dia 8), 760 mil cigarros de procedência duvidosa. Na ocasião, dois homens acabaram presos em flagrante. Por volta das 11h, os policiais receberam a denúncia de que um elemento estaria fazendo entrega de cigarros de procedência duvidosa no bairro Aterrado. A equipe se dirigiu ao local e lá localizou o veículo com aproximadamente 750 maços de cigarro, com embalagens e etiquetas “de péssima qualidade”.

Indagado, o motorista disse que teria nota fiscal da mercadoria, no entanto, apresentou um nota fiscal emitida em meados de 2023 e que não correspondia com o material que portava. Segundo a Polícia Civil, a data de fabricação escrita no produto era de data posterior a data da nota fiscal. Questionado sobre onde teria comprado a mercadoria, ele disse ter adquirido no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa.

Diante dessa informação, os policiais foram ao local e lá foram recebidos por uma mulher, que disse que realmente o local funcionaria como depósito de cigarros, mas no momento não havia nenhuma mercadoria. O responsável pelo depósito não foi localizado.

Os policiais realizaram levantamento através do setor de inteligência e se dirigiram ao bairro Boa Sorte, onde funciona um depósito de diversas mercadorias. Lá localizaram diversas caixas de cigarro de origem duvidosa, com embalagens e etiquetas também de péssima qualidade. O dono do depósito, ao ser indagado a respeito da mercadoria, disse que havia apenas notas dos cigarros da fábrica Souza Cruz. No local, foram apreendidos aproximadamente 38 mil maços de cigarros sem notas, totalizando 760 mil cigarros.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos à delegacia de Volta Redonda. Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados e à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação