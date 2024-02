Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na quarta-feira (dia 7), um caminhoneiro, de 50 anos, portando dois pinos de cocaína e utensílios para o consumo da droga, em Itatiaia. O flagrante ocorreu por volta das 19h, durante abordagem ao veículo na Rodovia Presidente Dutra.

Durante os procedimentos de fiscalização, o entorpecente foi encontrado no interior do veículo. O condutor do caminhão assumiu ser o dono da substância e disse que a mesma era para consumo pessoal. Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, Porte de Droga Para Consumo (Art. 28 da Lei 11.343/06). A substância foi apreendida para posterior destruição e o caminhoneiro liberado após a assinatura do termo de compromisso e comparecimento em juízo.

Foto: Divulgação