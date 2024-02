A Prefeitura de Barra do Piraí emitiu uma nota de repúdio contra a cantora Lexa, após sua apresentação no BaDoPi Folia 2024, onde realizou um show de apenas 40 minutos, desapontando seus fãs e a organização do evento. No comunicado, a Prefeitura lamenta a falta de respeito da artista com seus fãs, ressaltando que todos os compromissos foram honrados com os demais artistas que se apresentaram no evento. Além disso, a nota destaca que todos os artistas receberam antes da entrada ao palco.

A administração municipal expressou sua insatisfação total com a cantora, que não atendeu às expectativas dos fãs, fiéis consumidores de suas músicas, que lotaram o campo do Royal Sport Club no último dia de Carnaval, tornando o show o mais curto da história da cidade.

“Fica aqui nossa insatisfação total com a cantora, que não atendeu, sequer, os seus fãs, fiéis consumidores de suas músicas e que lotaram o campo do Royal Sport Club, neste último dia de Carnaval, fazendo o show mais curto da história da cidade”.

A assessoria da cantora Lexa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Foto: Reprodução