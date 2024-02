Uma ação conjunta entre policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) e da 54ª DP (Belford Roxo) realizada na manhã desta quinta-feira (dia 15) resultou na prisão de um homem, de 23 anos, suspeito de praticar um roubo no Supermarket, localizado na Vila Santa Cecília. O crime ocorreu no dia 8 de janeiro, por volta das 6h, quando criminosos renderam a gerente do estabelecimento e duas funcionárias que já estavam trabalhando. Na ocasião foram roubados R$ 7 mil e várias bebidas alcoólicas de alto valor. As investigações apontaram que os ladrões fugiram para cidade de Belford Roxo naquela mesma manhã, utilizando um veículo Siena branco.

A partir daí, os agentes do Núcleo de Crimes contra Patrimônio da 93ª DP realizaram intenso trabalho de investigação, utilizando técnicas de monitoramento e de inteligência, e conseguiram identificar os três autores do crime, com idades entre 19 e 24 anos. O mais novo, segundo a Polícia Civil, foi morto quatro dias após o crime, na cidade da Baixada Fluminense. O outro integrante não foi encontrado durante as buscas e é considerado foragido.

O preso nesta quinta será recolhido ao sistema penitenciário e ficará agora à disposição da Justiça.