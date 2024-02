O Volta Redonda anunciou nesta quinta-feira (dia 15) o desligamento do técnico Felipe Loureiro após mais uma derrota no Campeonato Carioca, por 3 a 0 para o Botafogo, em jogo disputado na noite de ontem, no Estádio Raulino de Oliveira. Em nota oficial, a diretoria expressou gratidão pelo trabalho de Loureiro e desejou sucesso em sua carreira futura.

Desde novembro do ano passado, o treinador esteve à frente da equipe, dirigindo o time em oito jogos no estadual, com um balanço de quatro derrotas, duas vitórias e dois empates.

Nos bastidores, o nome mais cotado para assumir o cargo é o de Rogério Corrêa, que já teve passagem pelo Voltaço até outubro do ano passado. Durante sua gestão, Corrêa comandou a equipe em 88 partidas, obtendo um aproveitamento de 56,8% e uma média de 1,77 gols por partida.

Em 2023, o técnico levou o Volta Redonda à semifinal do Campeonato Carioca e à terceira fase da Copa do Brasil. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o clube brigou pela vaga no acesso até a rodada final nas últimas duas edições. Recentemente, Rogério Corrêa deixou o CSA-AL, o que aumenta as especulações sobre seu possível retorno ao Esquadrão de Aço.