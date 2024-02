Policiais militares do 28º Batalhão prenderam na quarta-feira (dia 14), um homem de 23 anos que estava foragido da Justiça, no bairro Jardim Real, em Porto Real. A captura foi realizada com base em informações fornecidas pelo Disque Denúncia.

O jovem estava condenado a oito anos de prisão por envolvimento com tráfico de drogas e será encaminhado para uma unidade penitenciária do estado para cumprimento da pena.