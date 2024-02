Na manhã desta quinta-feira (dia 15), moradores de alguns bairros de Volta Redonda foram surpreendidos com a interrupção no fornecimento de água. A causa do problema foi o rompimento da rede de recalque na região da Vila Americana, que fica na encosta em direção ao reservatório do Santo Agostinho.

A região afetada é conhecida por sua geografia íngreme, o que torna o trabalho das equipes de reparo ainda mais desafiador. Segundo informações preliminares, os bairros diretamente afetados são Vila Americana, Santo Agostinho, Parque Contorno, Dom Bosco e Nova Primavera.

Equipes do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) já estão no local trabalhando para solucionar o problema, porém ainda não há previsão para a normalização do serviço nessas áreas. Além disso, a empresa alerta que outros bairros também podem sofrer com a diminuição no volume de água, pois a Estação de Tratamento de Água (ETA) estará operando com apenas três bombas durante o período de reparo.

A autarquia pede a compreensão e colaboração dos moradores, orientando para que economizem água e utilizem de forma consciente até que a situação seja completamente resolvida.