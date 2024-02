Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na terça-feira (dia 13), um homem acusado de ameaçar a ex-companheira. Ele foi localizado no bairro Vila Isabel, em Três Rios. De acordo com as investigações, as ameaças ocorreram com frequência ao longo do ano de 2023.

A última ameaça, que culminou na denúncia, foi em outubro do ano passado, quando o homem repetiu o crime, enviando mensagens para a vítima. Ele foi localizado e, contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.