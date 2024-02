A prefeitura de Piraí recebeu 15 veículos zero quilômetro destinados a atender 11 secretarias. A cerimônia simbólica de entrega das chaves aconteceu na manhã desta sexta-feira (dia 16) e contou com a presença do prefeito Dr. Ricardo.

O investimento foi realizado com recursos próprios do Município, provenientes da arrecadação em leilões e de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal delegado Antonio Furtado. Na cerimônia, o prefeito enfatizou a importância dos novos veículos não apenas como meio de locomoção, mas como ferramentas essenciais para impulsionar a eficiência dos serviços municipais.

“Estamos investindo no futuro de Piraí, proporcionando melhores condições de atendimento às demandas da população. Esses veículos modernos não são apenas meios de locomoção, mas ferramentas que impulsionarão nossos serviços, permitindo um atendimento mais ágil e eficiente”, destacou Dr. Ricardo.

Após a entrega simbólica, prefeito e secretários realizaram uma carreata pelas ruas da cidade, apresentando os novos veículos à comunidade.