A diretoria do Volta Redonda confirmou o retorno do técnico Rogério Corrêa, de 42 anos, ao comando do time para o restante da temporada. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (dia 16).

O treinador assumirá o Voltaço na reta final do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio. Ex-zagueiro, Rogério Corrêa iniciou sua trajetória como auxiliar técnico da Portuguesa-RJ em 2017 e 2018, e posteriormente assumiu o comando da equipe por duas temporadas. Ele também passou pela Cabofriense em 2021 e pelo 4 de Julho-PI, antes de sua primeira passagem pelo Volta Redonda.

Em 2022, o treinador conquistou o pentacampeonato da Copa Rio e a Série A2 do Campeonato Carioca, levando o Volta Redonda de volta à elite estadual e alcançando o quinto melhor ataque do Brasil.

No ano seguinte, levou o Voltaço à semifinal do Carioca, à terceira fase da Copa do Brasil e disputou o acesso à Série B do Brasileirão até a última rodada. Agora, após uma passagem pelo CSA, Rogério Corrêa retorna ao Volta Redonda, onde se tornou o quinto treinador com mais jogos na história do clube, acumulando 88 partidas, com 44 vitórias, 18 empates e 26 derrotas.