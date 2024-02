Policiais militares prenderam, no sábado (dia 17), uma mulher de 23 anos acusada de aplicar golpe do falso Pix em uma loja de calçados em Volta Redonda.

A ação aconteceu quando o proprietário do estabelecimento, que fica no bairro Aterrado, solicitou apoio da Polícia Militar, após já ter caído em um mesmo golpe, com a mesma mulher, dias atrás. Com isso, os agentes acompanharam o motoboy na entrega e ela foi detida em flagrante na sua casa, no bairro 249.

A acusada foi conduzida até a 93ª Delegacia de Polícia e autuada no artigo 171, permanecendo presa.

Foto: PM