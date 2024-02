Em ação coordenada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), com informações do Disque Denúncia, apreenderam na noite de domingo (dia 18), em Barra Mansa, entorpecentes e material do tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua São Pedro, no bairro Vista Alegre.

A guarnição de posse de informações de que um casal estaria praticando tráfico de drogas em um estabelecimento comercial, procedeu ao local onde conseguiu localizar o homem, de 37 anos e a mulher, de 27. Ao avistar a chegada da polícia, o suspeito inclusive tentou se desfazer de uma quantidade de cocaína, mas foi rapidamente contido. Com a autorização do casal, a polícia realizou uma busca na residência dos suspeitos, onde encontraram mais drogas, dinheiro, e materiais relacionados ao tráfico.

Com eles foram encontrados celulares, dinheiro em espécie e drogas. Com eles foram apreendidos os seguintes materiais: 144 pinos de cocaína, uma tira de maconha, quatro folhas de anotações típicas do tráfico, um caderno azul com anotações típicas do tráfico, 144 etiquetas com descrição de valores de drogas, dois rolos de papel filme, uma tesoura, uma bolsa preta, R$ 70 e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, o casal e material apreendido foram levados à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas sobre o caso e as apreensões dos entorpecentes.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação