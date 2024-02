Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) prenderam um foragido da Justiça do estado do Amazonas por envolvimento no homicídio da influencer digital Beatriz Matos dos Santos. O crime aconteceu em julho de 2023, no bairro Vila da Prata, em Manaus.

Após o assassinato, o homem fugiu para o interior do Rio de Janeiro. A equipe da 99ª DP recebeu uma informação, fez um trabalho de inteligência e descobriu que o autor trabalhava em uma empresa em Itatiaia, Região Sul Fluminense.

Os agentes realizaram diligências e localizaram o acusado antes de ele embarcar em um ônibus para ir ao seu emprego. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.