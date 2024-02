O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (dia 19), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 93ª DP (Volta Redonda), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de um homem, foragido da Justiça. Segundo o Disque Denúncia, Ricardo Santos de Oliveira, vulgo “Tim Tim”, de 33 anos, seria o principal suspeito matar com um tiro na cabeça, Edson Martins de Almeida, de 24 anos, funcionário de uma loja de produtos importados, em Volta Redonda.

O crime aconteceu na manhã do dia 27 de janeiro, na Rua 556, no bairro Aterrado. Na ocasião, dois homens chegaram em uma moto, usando roupas de entregadores de um aplicativo de delivery, renderam os funcionários e um cliente. As vítimas foram amarradas com fita adesiva.

Depois disso os assaltantes ameaçavam dar coronhadas em Edson, caso ele não indicasse onde estaria guardado o dinheiro das vendas. Ainda segundo o Disque Denúncia, em um certo momento, o criminoso “Tim Tim”, deu uma coronhada na cabeça do rapaz e acabou disparando um tiro, que levou a morte do funcionário da loja. Em seguida, eles fugiram do estabelecimento comercial.

Após investigações, a Autoridade Policial da 93ª DP, apresentou um pedido de prisão para Ricardo Santos de Oliveira, sendo expedido um Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, Nº do Mandado de Prisão: 0017035-28.2024.8.19.0001.01.0001-09, pelo crime de Tipificação Penal – Roubo Qualificado pelo Resultado de Morte (Artigo 157, parágrafo 3º), com pedido de prisão temporária.

Agentes da distrital realizam diligências para identificar e prender o segundo envolvido no crime.

Quem tiver informações sobre a localização Ricardo Oliveira, o “Tim Tim”, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação