Durante a madrugada desta terça-feira (dia 20), policiais militares do 28° BPM prenderam um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

Na ação, o suspeito foi detido na posse de uma pistola Cal. .40, contendo 13 munições intactas.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP.