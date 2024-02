O concurso público para 72 vagas e cadastro reserva da Prefeitura de Angra dos Reis segue com inscrições abertas até o dia 7 de março. Na última semana, o cronograma do edital foi retificado, passando por uma segunda prorrogação. Com essa prorrogação das inscrições, o prazo para pagamento da taxa também foi postergado para 8 de março.

Os interessados devem se candidatar pelo site do Instituto AOCP ( https://www.institutoaocp.org.br/concursos/598 ), organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$78 para cargos de nível médio e R$130 para os de nível superior. A previsão de aplicação das provas, que era dia 7 de abril, foi alterada para o dia 28 de abril. O novo cronograma, assim como o edital completo, pode ser encontrado na página do Instituto AOCP ou no Boletim Oficial da Prefeitura de Angra número 1.843, página 9.

Das 72 vagas, são 61 para cargos de nível superior e 11 para nível médio. Os salários variam entre R$ 3.023,05 e R$ 8.683,74, além de cartão alimentação no valor de R$ 682,00. O concurso tem provas objetivas de língua portuguesa e conhecimentos específicos de categoria profissional. Somente as provas para agente de Inclusão Digital e intérprete de Libras contarão com questões de matemática. Horário e local dos exames serão informados no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no cartão do candidato.

NÍVEL SUPERIOR

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 3 de ampla concorrência para arquiteto; 4 vagas de ampla concorrência e uma vaga para pessoa com deficiência (PcD) para assistente social; uma vaga de ampla concorrência para biblioteconomista; 3 vagas de ampla concorrência para engenheiro civil; uma vaga de ampla concorrência para fonoaudiólogo; 4 vagas de ampla concorrência para nutricionista; 3 vagas de ampla concorrência para psicólogo e uma vaga de ampla concorrência para terapeuta ocupacional.

A maioria das vagas de nível superior é destinada à área de Educação, principalmente professores. São oferecidas 4 vagas para docente II de Ciências (3 para atuação no continente e uma para as ilhas); 2 vagas para docente II de Educação Física (uma para o continente e uma para as ilhas); 4 vagas para docente II de Espanhol (3 para o continente e uma para as ilhas); 5 vagas para docente II de Geografia (4 para o continente e uma para as ilhas); 2 vagas para docente II de História (uma para o continente e uma para as ilhas); 2 vagas para docente II de Inglês (uma para o continente e uma para as ilhas); uma vaga para docente II de Libras, para atuação no continente; 5 vagas para docente II de Matemática (4 para o continente e uma para as ilhas); 5 vagas para docente II de Português (4 para o continente e uma para as ilhas) e 8 vagas para Pedagogo (5 para o continente e 3 para as ilhas). Além das vagas de ampla concorrência, também será disponibilizada uma vaga de PcD para Pedagogo para atuação nas ilhas.

NÍVEL MÉDIO

São 4 vagas de ampla concorrência e uma vaga para pessoa com deficiência (PcD) para o cargo de Agente de Inclusão Digital; uma vaga de ampla concorrência para intérprete de Libras, destinada à atuação no continente; 3 vagas de ampla concorrência para secretário escolar, com atuação no continente, e 2 vagas de ampla concorrência para secretário escolar, destinadas à atuação nas ilhas.

O concurso público destina-se a vagas sob o regime estatutário e formação de cadastro de reserva e tem prazo de validade de 2 anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura de Angra.

SALÁRIOS

Os salários para as vagas de nível médio (agente de inclusão digital, intérprete de libras e secretário escolar) são de R$ 3.023,05. Já para o nível superior, os salários são de R$ 8.683,74 para arquitetos e engenheiros civis, e de R$ 3.887,38 para assistentes sociais, biblioteconomista, docentes II, fonoaudiólogos, nutricionistas, pedagogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Para todos os cargos, além do salário, o funcionário receberá um cartão alimentação no valor de R$ 682,00. As cargas horárias semanais para os cargos do concurso variam entre 20h e 35h, a depender da vaga.

INSCRIÇÕES

A confirmação da inscrição do candidato será efetuada somente após o Instituto AOCP receber o pagamento da taxa de inscrição por meio do banco onde a transação foi realizada. O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo do concurso, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos diferentes – ou seja, um com prova no período da manhã e outro no período da tarde. As provas de nível superior serão realizadas na parte da manhã, enquanto as provas de nível médio acontecerão na parte da tarde.

PISO SALARIAL DOS PROFESSORES MAIOR

Uma ótima notícia para os interessados em participar do concurso para vagas na área da Educação, em Angra dos Reis, é que o município remunera hoje os professores com um valor por hora trabalhada superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério.

A Prefeitura de Angra dos Reis paga a seus docentes II R$ 194,37 por hora trabalhada, resultando em um salário-base inicial de R$ 3.887,38, para uma jornada de 20 horas semanais. Em comparação, o piso nacional do magistério é de R$ 4.580,57 para uma jornada de 40 horas semanais, equivalente a R$ 114,51 por hora trabalhada. Ou seja, o valor pago em Angra dos Reis por hora trabalhada aos professores representa um acréscimo de 70% em relação ao estipulado pelo piso nacional do magistério.

– A Prefeitura de Angra dos Reis promove a valorização dos profissionais da educação e do magistério, alinhando-se aos preceitos nacionais, especialmente no que diz respeito ao piso nacional do magistério. Em relação à carga horária, os salários em Angra dos Reis são proporcionalmente superiores ao estabelecido pelo piso nacional, refletindo o compromisso com a valorização desses profissionais e buscando assegurar um ambiente propício para o pleno aprendizado dos estudantes de nossa rede – disse o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.