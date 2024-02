O corpo de um homem foi encontrado na noite de terça-feira (dia 20) dentro de um veículo Fiat Linea, na Rodovia Tancredo Neves, no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h40 para verificar a ocorrência de um possível encontro de cadáver. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o carro com as portas traseiras abertas e um homem deitado no banco traseiro, já sem vida.

Segundo relatos da testemunha, que costuma deixar seu veículo próximo ao posto Shell e pegar o ônibus com destino a Resende, pela manhã que o veículo estava nas mesmas condições. Ao retornar do trabalho, por volta das 18h, e se aproximar, percebeu a presença do homem sem vida.

A identificação da vítima foi confirmada como Antônio Benedito Rosa, 67 anos. Após a constatação do óbito pela equipe do Corpo de Bombeiros, o local foi periciado e o corpo removido.

Todos os pertences da vítima, incluindo a chave do veículo, foram entregues para o irmão. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). Até o momento, não há informações sobre as causas da morte.