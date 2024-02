Ninguém acertou as seis dezenas dos concurso 2.690 da Mega Sena sorteadas na noite dessa terça-feira (dia 20) em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 97 milhões para a próxima etapa. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado na quinta-feira (dia 22).

Os números sorteados no concurso 2.690 foram: 09 – 28 – 33 – 43 – 45 – 55

Segundo a Caixa, 67 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Cada uma delas vai receber R$ 63.167,59. Os 6.540 acertadores de quatro dezenas vão ganhar R$ 924,47 cada.

As apostas para o concurso 2.691 podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país, pela internet ou no app Loterias Caixa. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.