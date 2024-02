A ligação entre Barra do Piraí e Volta Redonda pela BR-393 (Lúcio Meira) está interrompida desde a madrugada desta quinta-feira (dia 22) nas proximidades do bairro Lago Azul. O motivo é uma cratera que se abriu no km 258, onde o solo cedeu nas duas faixas, devido às chuvas das últimas horas na região Centro-Sul Fluminense.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, no sentido Volta Redonda-Barra do Piraí, a Polícia Rodoviária Federal montou um bloqueio antes da praça de pedágio. Os técnicos da concessionária deverão fazer uma avaliação mais completa da situação nesta manhã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 1h50min a pista foi totalmente interditada devido ao grande acúmulo de água em área de domínio da rodovia. O desmoronamento ocorreu por volta das 2h30min.

As autoridades alertam os motoristas que planejavam utilizar essa rota que busquem alternativas, pois ainda não há previsão de quando a rodovia será reaberta. A recomendação é que os motoristas utilizem a BR-116 como rota alternativa, apesar de também apresentar pontos com risco de alagamentos devido às chuvas.

A interdição da BR-393 impacta diretamente o tráfego entre as cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, afetando o transporte de cargas e passageiros.

