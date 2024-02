A Prefeitura de Barra Mansa prossegue com os cuidados para esse período chuvoso. A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), deu início nesta quinta-feira (dia 22), ao estágio 3 de risco para ocorrências de deslizamentos, escorregamentos e quedas de barreiras. O órgão está redobrando a atenção para eventuais movimentações de solo, que podem acarretar maiores danos a residências.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, explicou a situação e de que forma o trabalho está sendo feito. “Devido aos últimos acumulados de chuva dos meses de janeiro e fevereiro, iniciamos o estágio 3, onde o risco de deslizamentos é iminente. As equipes da Defesa Civil já estão atentas quanto a isso e vamos reforçar as ações com o objetivo de prevenir riscos às famílias que vivem nas áreas de encostas. Paralelamente a isso, prosseguimos com a atuação nos bairros que têm risco de alagamentos e inundações”, informou.

Nesta quinta-feira, as equipes percorreram vários bairros entregando folhetos aos moradores. Foram visitadas localidades como: Vista Alegre, Cotiara, Vale do Paraíba, Ano Bom, Santa Izabel, Getúlio Vargas, São Francisco, Vila Coringa, Vila Nova, Verbo Divino, além de comunidades da Região Leste.

João Vitor destacou ainda que o órgão conta com canais de comunicação direta com os moradores. Ao observar qualquer situação de risco, ligue para 199 ou para o WhatsApp (24) 98121-3427. Além desses telefones também é possível se cadastrar para receber os alertas da Defesa Civil – basta enviar um SMS informando o CEP da localidade para o número 40199.

Limpeza nas ruas

Na manhã desta quinta-feira (22), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realiza limpeza em bairros que tiveram suas ruas alagadas em decorrência da elevação do Rio Barra Mansa, além das áreas que ficaram sujas devido à chuva. Equipes da autarquia trabalham no Nova Esperança, Vista Alegre e Vila Independência.

A Defesa Civil informou que houve transbordo do Rio Barra Mansa e elevação do Rio Bananal, porém, não houve moradores desalojados. O nível dos dois rios já se encontra normalizado.

Foto: Paulo Dimas e Arquivo PMBM