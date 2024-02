O Volta Redonda realizou na tarde desta segunda-feira (dia 26), o último treino antes da estreia na primeira fase da Copa do Brasil. Amanhã, o Tricolor de Aço enfrentará o Athletic-MG, às 19h15, na Arena Sicredi, em São João del Rei.

O treinamento de hoje foi realizado nas instalações do América Recreativo e Futebol. O técnico Rogério Corrêa comandou um trabalho tático e de bolas paradas.

O Volta Redonda participa da Copa do Brasil pela 10ª vez em sua história. O Esquadrão de Aço entra em campo com a vantagem do empate para avançar de fase.

Foto: Divulgação