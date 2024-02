O Desafio Pedal Sol Sem Medo está marcado para o dia 10 de março, na Praça do Areal, em Angra dos Reis. O evento contará com dois percursos: um de 20 km para amadores e principiantes, e outro de 38 km para atletas de performance. A prova, no estilo maratona (XCM), passará por estradas de terra, trilhas e estradas pavimentadas, respeitando as leis de trânsito em vias públicas.

Os ciclistas podem se inscrever em três modalidades: LIGHT, SPORT e E-BIKE. A modalidade LIGHT é para amadores com nível básico de técnica e resistência, enquanto a SPORT e E-BIKE são para atletas amadores em treinamento com nível médio a avançado. Haverá pontos de corte no km 20 para a modalidade SPORT e E-BIKE.

As inscrições começaram em 16 de fevereiro e vão até 7 de março, ou até as vagas se esgotarem. Os ciclistas devem preencher um formulário online no site www.corridaeaventura.com.br. A retirada do kit do atleta será no dia 9 de março e é necessário levar 1kg de alimento não perecível para doação.

Durante a prova, os ciclistas devem seguir as regras de conduta estabelecidas, como não jogar lixo nas estradas, respeitar as orientações da organização e utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios, como capacete. A organização disponibilizará ambulâncias ao longo do trajeto para emergências médicas.

Organizado pela secretaria de Esportes e Lazer de Angra, o Desafio Pedal Sol Sem Medo é uma oportunidade para ciclistas amadores e profissionais desafiarem seus limites em um cenário deslumbrante, promovendo a prática esportiva e a integração entre os participantes.