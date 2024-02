Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na segunda-feira (dia 26) um rapaz, de 24 anos, suspeito de estelionato. A prisão ocorreu no bairro Monte Castelo, sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Vinícius Coutinho e Delegado Adjunto Dr. Neto.

Após tomarem conhecimento de que mercadorias adquiridas de forma fraudulentas em um mercado no bairro Retiro seriam entregues, os policiais localizaram o veículo de aplicativo contratado pelo jovem estelionatário para realização da entrega, no bairro Monte Castelo.

Ao perceber a chegada dos policiais quando no exato momento receberia as mercadorias, o autor tentou se esconder no interior de uma barbearia, porém foi capturado. No local disse aos agentes que havia adquirido um programa que falsificava comprovantes de PIX, que escolhia os produtos, finalizava as compras e enviava os comprovantes confeccionados em seu próprio aparelho celular.

As mercadorias, em grande maioria, eram carnes nobres de alto valor e eram vendidas bem abaixo do valor de mercado. O mercado lesado contabilizou na última semana mais de R$ 4 mil em prejuízo.

