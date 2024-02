O cenário político de Volta Redonda ganhou uma reviravolta significativa com a decisão do empresário Mauro Campos de abandonar o Partido Liberal (PL) e se juntar ao Partido Novo. Esta mudança, anunciada nesta segunda-feira (dia 26), marca não apenas uma alteração partidária, mas também ressalta as dinâmicas políticas em jogo na cidade.

Mauro justificou sua saída do PL citando a falta de diálogo e apontando para decisões dentro do partido que, segundo ele, não consideravam o futuro de Volta Redonda. Em uma carta enviada ao Diretório Regional do PL do Rio de Janeiro, ele expressou seu descontentamento com a direção do partido, mencionando acordos realizados sem levar em conta os interesses da cidade.

“Não fiquei satisfeito com a atitude de alguns membros da cúpula que vieram almoçar com o atual prefeito de Volta Redonda, de uma forma deselegante, na qual me senti apunhalado pelas costas”, declarou Campos, ressaltando sua saída como um ato de integridade e compromisso com seus valores.

O empresário, agora ex-presidente do diretório municipal do PL, destacou sua fidelidade ao Bolsonarismo e seu apoio ao presidente Bolsonaro como um princípio orientador. Ele afirmou que o Partido Novo representa uma alternativa ética e transparente, sem um passado manchado.

Essa mudança ocorre após um encontro entre lideranças do PL e o prefeito Neto (PP), além de figuras proeminentes do partido, como o presidente estadual do PL, Altineu Côrtes, e os deputados General Pazuelo e Sóstenes Cavalcante, o que aparentemente selou a saída de Campos do partido.

Mauro Campos reiterou seu compromisso com Volta Redonda e sua admiração por Bolsonaro, considerando-o um exemplo de gestão para a cidade. Com a movimentação política intensa, a corrida eleitoral para a prefeitura promete ser emocionante e disputada até o último momento.