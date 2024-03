Pelo menos quatro acidentes foram registrados na tarde desta sexta-feira (dia 1) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, causando quilômetros de congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro e deixando dois motoristas feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na primeira ocorrência, o condutor de uma carreta alegou que seguia pela faixa da esquerda na altura do km 242, quando outro veículo de carga que seguia à sua frente mudou repentinamente de faixa (da direita para a esquerda). Para evitar a colisão, o motorista acionou bruscamente os freios, fazendo com que a carreta desse um “L” e colidisse contra a mureta central, ficando imobilizada sobre a via. O homem foi socorrido com ferimentos leves por uma equipe de resgate da concessionária CCR e o acidente causou congestionamento de mais de cinco quilômetros.

No segundo caso, no km 243, no fim da fila de veículos causada pelo congestionamento devido ao primeiro acidente, o condutor de uma carreta não conseguiu frear a tempo, causando um engavetamento. A carreta colidiu na traseira de outra carreta bi-trem, que por sua vez colidiu na traseira de outra carreta à frente. Três veículos de carga estavam envolvidos. Apenas o condutor da última carreta, que causou o engavetamento, ficou ferido, sendo socorrido por uma equipe de resgate da CCR, com fratura em uma das pernas.

Nos dois casos, as vítimas foram socorridas para o Hospital Flávio Leal, em Piraí.

Além desses, outros dois acidentes foram registrados pela PRF no trecho de Caiçara. Houve informação de uma colisão entre veículo de carga e veículo de passeio na altura do km 235 sentido Rio e um outro acidente na altura do km 257.

Fotos: Divulgação/PRF